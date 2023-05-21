Жилой дом в городе Пологи Запорожской области разрушен после обстрела ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

Дважды за сутки город и район оказались без света из-за поврежденной электростанции.

Жилой дом в городе Пологи Запорожской области разрушен после обстрела ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Украинские боевики обстреляли город Пологи Запорожской области, разрушив жилой дом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в оперативных службах.

Известно, что под завалами находятся люди. До них пытаются добраться спасатели МЧС. Также при обстреле была повреждена местная электроподстанция. Около полутора часов город и район оставались без электричества.

Накануне Пологи также подверглись ударам с украинской стороны. Снаряды прилетели на завод «Минерал» и ту же электроподстанцию, обесточив весь Пологовский район.

Жилой дом в городе Пологи Запорожской области разрушен после обстрела ВСУ

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

На днях украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому району города восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Несмотря на сработавшую систему ПВО, один из снарядов серьезно повредил фасад здания в жилом квартале. От осколков пострадал соседний магазин и асфальтовое покрытие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли британскими ракетами Storm Shadow поселок Юбилейный в Луганской народной республике.

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