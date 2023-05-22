Не заметил фуру: людей чудом спасли из горящего авто после ДТП в Ярославской области

Пострадавшие остались живы благодаря мужеству очевидцев.

Троих человек спасли из горящей машины в Ярославской области. Водитель легковушки, по всей видимости, не заметил стоящую на обочине фуру и протаранил ее на полной скорости.

От удара кузов машины сильно деформировался, вспыхнул пожар. Водитель и пассажиры оказались зажаты в салоне.

И наверняка бы погибли, если на помощь бы не подоспели другие автомобилисты. Несколько мужчин, рискуя собой, сумели отогнуть двери, перерезать ремни безопасности и вытащить пострадавших из смертельной ловушки.

А вот справиться с пламенем мужчинам не удалось. Они использовали все огнетушители и бутылки с водой, которые были в наличии. Но это не помогло — машина сгорела полностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что детали жуткой аварии выясняют следователи в Иркутской области: там иномарка влетела в КамАЗ и загорелась.