Совсем взрослые: в российских школах звенят последние звонки
В российских школах звенят последние звонки
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Выпускные балы намечены на конец июня. А пока — большая подготовка к экзаменам.
Для многих выпускников российских шккол 22 мая звучит последний звонок. В Москве и ряде регионов ученики старших классов прощаются со школой.
Традиционные линейки уже прошли на Дальнем Востоке и Сибири. Пожалуй, самая необычная состоялась в Якутске. На встречу со школьниками пригласили шамана. Он провел специальный обряд, чтобы на экзаменах им сопутствовала удача.
Последние звонки традиционно организуют 25-го числа, но в этом году их решили немного сдвинуть из-за экзаменов. Первые испытания у девятых классов начинаются уже в эту среду: школьники будут сдавать историю, физику и биологию.
А 11-е классы приступят к ЕГЭ в пятницу — начнут с географии, литературы и химии. Завершится все проверкой знаний по информатике — 19 и 20 июня.
Резервные дни пройдут с 22 июня по 1 июля. Минпросвещения сверилось с расписанием и рекомендует провести выпускные балы в конце июня: 23-го или 24-го числа.
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