МИД РФ обвинил США в безответственности из-за угроз об ударах по Крыму

Россия найдет способ надежно защитить свою территориальную целостность и достигнет всех целей спецоперации, подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Угрозы США об ударах по российскому Крыму подтверждают, что Вашингтон ведет безответственную политику. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, и попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — сказал российский замминистра.

Сергей Рябков подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить ударов по Крыму и надежно его защитит. Намерения США обучить украинских пилотов для управления истребителями F-16 дипломат назвал бесполезными усилиями.

«Наши возможности таковы, что все цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Минувшим днем Джейк Салливан заявил, что США не запрещают властям Украины наносить удары по Крыму с помощью поставляемого американского оружия. Он пояснил, что Соединенные Штаты считают полуостров территорией Украины. При этом Белый дом не поддерживает применение западного оружия для украинских атак вглубь России.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Тогда «за» вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей в Севастополе. Крым находился в составе РСФСР до 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР решил передать его в состав Украинской ССР. После распада Советского Союза полуостров не был возвращен в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму заявление Джейка Салливана объяснили одобрением ядерной войны со стороны США, которую может развязать Киев.