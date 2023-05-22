В Крыму заявили, что США подталкивают мир к ядерной войне

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Постпред Крыма Мурадов: США одобрили развязывание ядерного конфликта

В Крыму заявили, что США подталкивают мир к ядерной войне

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Вашингтон не возражает против нанесения Украиной ударов по российскому полуострову.

США одобрили развязывание Киевом ядерной войны. С таким заявлением выступил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Некоторое время назад помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не разрешают Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ. Однако Крым Белый дом таковой не считает.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Политик добавил, что на полуострове уже 240 лет располагается российский Черноморский флот. По его словам, посягательство на одну из основ стратегической безопасности страны позволяет России использовать все имеющиеся в распоряжении средства для недопущения ее подрыва. Он добавил, что ВС РФ придется уничтожать точки ввоза вооружений. К таковым относятся аэропорты «Польши и, возможно, Румынии».

Радиоактивное облако в Европе: к чему привели поставки западного оружия Киеву

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США виновными в произошедших событиях в Артемовске и Хиросиме. Так она прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил эти два факта по масштабу.

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