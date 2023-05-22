Неоднократно анонсированное Киевом наступление Вооруженных сил Украины не может начаться по ряду причин. Каких?

Потери Вооруженных сил Украины во время наступления российских военнослужащих могут достигать до 40 тысяч человек. Такую оценку в беседе с URA.RU дал руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«В Артемовске было единоборство между добром и злом, как бой между иноком Пересветом и поединщиком орды Челубеем в 1380 году. Это единоборство выиграла Россия», — отметил военный эксперт.

Ориентировочно потери, которые понесли украинские вооруженные формирования оцениваются Насоновым в 40-тысячную группировку. Однако реальные цифры может знать только мобилизационно-организационное управление украинских вооруженных формирований, либо медицинский департамент, ведущий в Украине подсчет раненых и погибших.

Эксперт также отметил, что наступление ВСУ, которое неоднократно анонсировал Киев, не начнется из-за целого ряда причин. Сейчас в верхушке украинской коррупционной группировки происходят серьезные изменения: к уголовной ответственности привлекаются высокопоставленные лица, теряются главнокомандующие, уничтожаются армейские и корпусные склады на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал переход Артемовска под контроль ВС России.