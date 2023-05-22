Стратегический курс: Патрушев принял участие в консультациях с Китаем

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Николай Патрушев принял участие в российско-китайских консультациях в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отношения двух стран развиваются вопреки санкциям.

Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем — стратегический курс России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Сегодня он участвует в российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, которые проходят в Москве.

«Несмотря на санкционное давление, продолжает ставить новые рекорды двусторонний товарооборот, увеличивается доля расчетов в национальных валютах, что делает наши отношения не подверженными внешнему влиянию», — сказал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осуждать союз России и Китая, как считает официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, могут лишь те, чье мышление не развивалось с времен начала холодной войны.

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