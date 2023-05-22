Сложная схема: змея украла улов рыбаков в Ленинградской области
Змея похитила улов рыбаков в Ленинградской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Carlos Castro; 5-tv.ru
Очередная битва со змеями, проигранная людьми.
Змея продемонстрировала интеллектуальные способности: она провернула сложную схему, чтобы украсть улов у рыбаков.
Удивительные умения показал самый обычный уж в Ленинградской области. Змея филигранно реализовала хитроумную схему и прямо на глазах рыбаков похитила улов.
Уж занырнул в воду, а затем ловко забрался в садок. Затем он схватил рыбу и стремительно потащил плотву на берег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с началом дачного сезона садоводов поджидают не только земляные работы, но и проснувшиеся после зимней спячки змеи. В различных регионах страны пробудились и активизировались гадюки обыкновенные.
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