Сложная схема: змея украла улов рыбаков в Ленинградской области

Эфирная новость 45 0

Змея похитила улов рыбаков в Ленинградской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carlos Castro; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Очередная битва со змеями, проигранная людьми.

Змея продемонстрировала интеллектуальные способности: она провернула сложную схему, чтобы украсть улов у рыбаков.

Удивительные умения показал самый обычный уж в Ленинградской области. Змея филигранно реализовала хитроумную схему и прямо на глазах рыбаков похитила улов.

Уж занырнул в воду, а затем ловко забрался в садок. Затем он схватил рыбу и стремительно потащил плотву на берег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с началом дачного сезона садоводов поджидают не только земляные работы, но и проснувшиеся после зимней спячки змеи. В различных регионах страны пробудились и активизировались гадюки обыкновенные.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

17:47
«Аналогов нет»: как комплекс «Гермес» может повлиять на ситуацию в зоне СВО
17:45
Раскрыта причина экстренной посадки самолета рейса Сургут — Москва
17:41
Мужчина изнасиловал 13-летнего подростка на глазах матери в бане
17:32
Самолет рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к срочной посадке
17:30
Ученые раскрыли неожиданную пользу от шоколада. А вы знали?
17:22
Сложная схема: змея украла улов рыбаков в Ленинградской области

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
«Как такой легкий наркотик»: композитор Алексей Романоф о группе «Ласковый май»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023