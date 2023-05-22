Ученые раскрыли неожиданную пользу от шоколада. А вы знали?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Исследователи из Университета Лидса доказали, что шоколад помогает печени, сердцу и мозгу

Ученые раскрыли неожиданную пользу от шоколада. А вы знали?

Фото: Karl Newedel

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Сладкий продукт в уникальном исследовании предстает как нечто идеальное.

В очередной раз британские ученые открыли нечто удивительное: исследователи из Университета Лидса выяснили, как шоколад помогает человеческому организму. Об этом сообщает научно-новостное издание Phys.org.

В течение длительного периода пять тысяч человек съедали минимум одну плитку лакомства в день. Исследования показали, что шоколад помогает восстановиться после изнурительной тренировки или долгой смены в офисе.

Деликатес стимулирует работу мозга, помогает при боли в сердце и улучшает работу пищеварения. Также этот продукт регулирует содержание холестерина в крови.

Шоколад содержит магний, цинк, йод и еще множество других важных элементов, которые организм использует для восстановления оптимального уровня необходимых веществ. Ученые выяснили, что этот продукт также улучшает настроение и помогает при заживлении ран.

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