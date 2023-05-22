Выбитые из Артемовска остатки украинских боевиков засели в Часов Яре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Марочко: основная часть ВСУ после отхода из Артемовска осталась в Часов Яре

Выбитые из Артемовска остатки украинских боевиков засели в Часов Яре

Фото: Reuters / BERNADETT SZABO

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Предположительно, город станет новым рубежом обороны противника.

Основная часть выбитых из Артемовска украинских боевиков закрепилась в городе Часов Яр. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире федерального телеканала.

По его сведениям, из Часов Яра остатки украинских подразделений после доукомплектования перебросили на купянское и на краснолиманское направления. Однако основная часть боевиков осталась в городе. Марочко считает, Часов Яр станет новым рубежом обороны противника.

Военный уточнил, что за городом идет несколько мелких населенных пунктов, за которыми простираются большие территории до следующего огромного укрепрайона Славянск — Краматорск — Дружковка.

В ожесточенных боях за Артемовск Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 40 тысяч боевиков. Так потери противника оценил полковник запаса Роман Насонов.

Бои за Артемовск (Бахмут) продолжались 224 дня. Битва стала одной из самых масштабных за все время боев за Донбасс, начиная с 2014 года. Для ВСУ город имел стратегическое значение как важный транспортный узел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование.

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