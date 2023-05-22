В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование

Кроме того в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

После освобождения Артемовская на территории города началось предварительное разминирование от взрывоопасных устройств и предметов. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире федерального канала.

«Идет предварительное разминирование города», — прокомментировал он.

Пушилин также отметил, что в Артемовске будет функционировать штаб для оказания помощи. Врио региона пояснил, что пункт будет организован по «уже проверенной и отработанной» практике, опыт которой был получен при освобождении других городов. Эвакуация мирных жителей из Артемовска осуществляется на постоянной основе.

О полном освобождении Артемовская стало известно 20 мая. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Всего на освобождение города от украинских нацистов ушло 224 дня.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, куда пропал главком ВСУ Залужный.