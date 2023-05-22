В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование

Пушилин: в Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
Кроме того в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.
После освобождения Артемовская на территории города началось предварительное разминирование от взрывоопасных устройств и предметов. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире федерального канала.
«Идет предварительное разминирование города», — прокомментировал он.
Пушилин также отметил, что в Артемовске будет функционировать штаб для оказания помощи. Врио региона пояснил, что пункт будет организован по «уже проверенной и отработанной» практике, опыт которой был получен при освобождении других городов. Эвакуация мирных жителей из Артемовска осуществляется на постоянной основе.
О полном освобождении Артемовская стало известно 20 мая. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Всего на освобождение города от украинских нацистов ушло 224 дня.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, куда пропал главком ВСУ Залужный.
- 22 мая
- Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ
- 22 мая
- Гладков: ВСУ на протяжении нескольких часов обстреливали Белгородскую область
- 22 мая
- Посол Антонов пригрозил США мерами за удары ВСУ по Крыму: мало не покажется
- 22 мая
- Военкоры сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ в Днепропетровске
- 22 мая
- Пленный боевик «Азова»* признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе
- 22 мая
- «Короли воздуха» громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 мая
- Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Артемовска и Хиросимы
- 21 мая
- «Никаких танцев!» — в центре Москвы на оператора напали за съемку «разврата»
- 21 мая
- «Знаем их статус»: Джо Байден раскрыл детали возможного наступления ВСУ
- 21 мая
- Два первых уголовных дела боевиков «Азова»* рассмотрят в суде РФ
Читайте также
94%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?