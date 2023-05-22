Путин поручил правительству и ЦБ мониторить ситуацию на рынке ипотеки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Президент указал на необходимость принятия мер по поддержке ипотечного кредитования.

Путин поручил правительству и ЦБ мониторить ситуацию на рынке ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком отслеживать ситуацию на рынке ипотеки. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству <…> совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать <…> меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования», — говорится в документе.

Доклад должен быть представлен до 5 июня этого года. Ответственные за него — председатель правительства Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В начале мая Центробанк сообщил о резком росте сроков ипотеки и возраста заемщиков в России. По данным регулятора, с 2022 по 2023 год доля «длинной» ипотеки увеличилась на 50%, тогда как к концу 2021 года показатель был зафиксирован на отметке в 20%. Подобное явление охарактеризовали как «экстремальное». Центробанк также отметил, что основная возрастная группа заемщиков — люди в возрасте 35-45 лет. В банке считают, что увеличение сроков ипотеки и взросление заемщиков несут риски для сферы кредитования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупные банки в России повысили ставки по ипотеке.

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