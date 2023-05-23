Химоружие и «живые щиты» из гражданских: какие преступления совершали ВСУ в Артемовске

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Из пропагандистского образа стойкости Вооруженных сил Украины так называемая «фортеця Бахмут» превратилась в символ позора киевского режима.

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; 5-tv.ru

В Артемовске, тем временем, уже началось разминирование. Из города планируют эвакуировать тех немногих жителей, которые долгое время укрывались в подвалах, боясь попадаться на глаза радикалам. Российские войска, между тем, продолжают продвигаться вперед. Дмитрий Зименкин с подробностями.

Из пропагандистского образа стойкости Вооруженных сил Украины так называемая «фортеця Бахмут» превратилась в символ позора киевского режима.

Дело в том, что последние месяцы сражения — а наша операция по освобождению города длилась 224 дня — были для ВСУ беспощадной мясорубкой. Вначале весны украинские подразделения потеряли всякие шансы и стратегическую целесообразность удерживать город дальше. Но Зеленский в угоду политических амбиций и денежных потоков с Запада гнал своих граждан на верную смерть.

В итоге ЧВК «Вагнер» уничтожил там 25 бригад противника, 11 их батальонов и полков, спецназ и легионы наемников. Десятки тысяч убитых. Не помогла и хваленая иностранная техника.

Поняв, что отступить из Артемовска нельзя, ВСУ начали применять откровенно преступные методы войны. Один из них — химическое оружие.

Гражданское население не было эвакуировано из «крепости», хотя время и возможности для этого были — еще до того как бои начались в городской черте. Но эвакуацию, мол, могли истолковать как готовность сдать город, а этого Зеленский допустить не мог. И из зоны боев людей выводили уже наши штурмовики.

В Бахмуте — или Артемовске — рухнул один эфемерный миф и получил подтверждение другой — извечный постулат: нет таких вещей и крепостей, которые не могут взять русские.

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