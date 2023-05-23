Собираем вещи: климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь

Климатолог Кокоркин: столицу России могут перенести, если температура вырастет на пять градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Наихудший сценарий — температура на планете может подняться на пять градусов.
Столицу России могут перенести в Сибирь в случае резкого потепления климата на планете и повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов. Об этом РИА Новости рассказал климатолог Алексей Кокоркин.
Он предполагает, что к 2080 году общая температура на Земле поднимется примерно на два-три градуса относительно конца XIX века. А Парижское соглашение по климату в рамках снижения содержания углекислого газа в атмосфере и другие попытки человечества не смогут предотвратить этот процесс. В результате, он приведет к тому что волны жары начнут накрывать планету в два-три раза чаще.
«То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться», — поясняет эксперт.
Самый плохой, но маловероятный сценарий для человечества, — если температура на планете поднимется на четыре-пять градусов. Тогда аномальная жара будет восемь-десять лет из десяти. Климатолог уверен, что жить в Москве летом будет практически невозможно, поэтому, не исключено, что столицу перенесут в Красноярск или Новосибирск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что потепление воздуха на планете стало самым сильным за семь тысяч лет.
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