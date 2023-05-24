«Только трансплантация печени»: можно ли спасти человека после бледной поганки

Ученые заявили об открытии нового антидота. Но действительно ли можно обезвредить яд одного из самых опасных грибов?

По статистике, основной причиной пищевых отравлений становятся грибы. Чаще всего людям встречается бледная поганка, яд которой в 90% случаев убивает человека из-за высокого содержания аминотоксинов, провоцирующих острую недостаточность печени и почек.

Ученые в процессе исследований сделали интересное открытие — придуманная в 1956 году краска для лабораторий, оказывается, является «противоядием» от этого. Зеленый краситель, используемый для подкраски препаратов при работе с микроскопом, якобы блокирует самое токсичное вещество белой поганки — фермент STT3B.

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с 5-tv.ru объяснил, действительно ли существует противоядие от белой поганки и возможно ли спасти отравленного этим опасным грибом.

«Проблема заключается в том, что когда пациент поступает, уже все, что можно было, произошло в организме», — предостерег эксперт.

Врач считает, что вопрос отравления бледной поганкой — действительно крайне серьезный и большой. Сейчас за основу лечения берут «принятые нормы».

Пока что токсикологи не обсуждали новые методы борьбы с подобным ядом, однако Лодягин оценил исследование как достаточно перспективное.

«Токсикологи лечат удалением яда. Есть заместительная терапия, есть специальные аппараты, которые замещают функции печени. А когда дело зашло слишком далеко, то только трансплантация печени может помочь», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что некоторые факторы значительно усложняют подход к лечению — не всегда можно точно рассчитать, какое количество яда получил пациент. На руку не играет и время, которые прошло с момента отравления.

Область поражения печени и генетические предрасположенности также играют важную роль в дальнейшей судьбе пациента. Из-за огромной массы «вводных» каждый случай рассчитывается индивидуально.

Ранее 5-tv.ru писал, житель Москвы впал в кому после одного стакана выпитого пива.