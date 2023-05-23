Режим КТО отменен в Белгородской области

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Особые правила действовали в то время, пока силовики, росгвардейцы и сотрудники ФСБ выдавливали украинских диверсантов.

Режим КТО отменен в Белгородской области

Фото: Симоненкова Татьяна / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня, 23 мая, было принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Вчера, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территории региона введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Ранее КТО на территории всего субъекта Федерации вводился всего один раз — в 1999–2009 годах он действовал в Чеченской Республике.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, для ликвидации которой была объявлена контртеррористическая операция. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел региона, в результате которого пострадали восемь мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава Белгородской области опроверг информацию о заходе новой ДРГ.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

18:27
Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках
18:26
Орбан раскритиковал желание ЕС ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций
18:14
Можно умереть: назван список самых опасных диет
18:02
Лидера «Зверей» подозревают в дебоше в самарском баре
18:00
Столтенберг не ответил вопрос об отправке сил НАТО на Украину
17:50
Режим КТО отменен в Белгородской области

Сейчас читают

Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа
Подполковник Марочко раскрыл, как ВСУ могут прорвать оборону в Запорожской области
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023