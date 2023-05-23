Режим КТО отменен в Белгородской области

Сегодня, 23 мая, было принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Вчера, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территории региона введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Ранее КТО на территории всего субъекта Федерации вводился всего один раз — в 1999–2009 годах он действовал в Чеченской Республике.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, для ликвидации которой была объявлена контртеррористическая операция. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел региона, в результате которого пострадали восемь мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава Белгородской области опроверг информацию о заходе новой ДРГ.