Суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 мая 2023 года», — говорится в сообщении.



Изначально американский журналист был задержан в Екатеринбурге, так как собирал материал для написания провокационной статьи: он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

На данный момент ведется серьезное и масштабное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как корреспондент The Wall Street Journal был задержан по делу о шпионаже в Екатеринбурге.

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