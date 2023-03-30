Суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Изначально он был задержан в Екатеринбурге.

Суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича

Фото: Instagram* / evangershkovich

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Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В отношении Гершковича Э., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Изначально американский журналист был задержан в Екатеринбурге, так как собирал материал для написания провокационной статьи: он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

На данный момент ведется серьезное и масштабное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как корреспондент The Wall Street Journal был задержан по делу о шпионаже в Екатеринбурге.

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