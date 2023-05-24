Уже совсем большая: самая маленькая девочка России выпустилась из школы

Рост девочки всего 80 сантиметров. У нее очень редкое заболевание, которое, тем не менее, не помешало закончить учебу.

Окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик. Сегодня у нее был последний звонок в МКОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области. Об этом РИА Новости сообщили региональном Министерстве образования.

У Полины редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, такой случай единственный в нашей стране. Ее рост составляет всего 80 сантиметров.

После выпуска девочка планирует поступить на заочное обучение по направлению «Менеджмент». Она также увлекается театральной деятельностью. Интерес к этой сфере у Полины возник после участия в съемках российского сериала «Доктор Рихтер». Родители говорят, что их маленькая дочь может начать посещать актерские кружки.

Когда Полина окончила начальную школу ее мама беспокоилась, что она не сможет посещать уроки, переходя из класса в класс. Тогда директор школы решил закрепить кабинет за классом, в котором она училась. А одноклассники помогали девочке, если ей это требовалось.

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