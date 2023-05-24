Минобороны показало видео уничтожения украинского БПЛА экипажем «Ивана Хурса»

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Алексей Панков
Алексей Панков 1 326 0

Дроны были уничтожены пулеметами.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экипаж российского корабля «Иван Хурс» уничтожил напавшие на судно надводные дроны ВСУ. Кадры уничтожения одного из БПЛА показало Минобороны России в официальном Telegram-канале.

На кадрах видно, как экипаж корабля ведет огонь из крупнокалиберного пулемета. После попадания в носовую часть дрон взрывается в нескольких метрах от российского корабля.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская сторона предприняла попытку атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью трех беспилотных быстропроходных катеров в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Все три БПЛА ВСУ были ликвидированы огнем из штатного вооружения.

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Минобороны показало видео уничтожения украинского БПЛА экипажем «Ивана Хурса»

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