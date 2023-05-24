МО: после терактов на «Северных потоках» ВС РФ усилили защиту на подобных объектах

Вооруженные силы РФ усилили защиту российских объектов после терактов, произошедших на нитях газопроводов «Северный поток». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на „Северном потоке-1“ и „Северном потоке-2“ Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов», — прокомментировал он.

В военном ведомстве подчеркнули, что меры безопасности были усилены не напрасно — ночью враг предпринял безуспешную попытку атаковать один из российских кораблей.

Уточняется, что ВСУ использовали три беспилотных быстроходных катера для нападения на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По словам Конашенкова, вражеские беспилотники были уничтожены огнем, а попытка атаки украинской стороны провалена.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что реакция Минобороны РФ на действия Киева будет предельно жесткой.