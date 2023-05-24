«Боролась с этой болью»: Пьер-Мари объявила траур из-за смерти Тины Тернер

Знаменитость собирается плакать и бесконечно слушать песни легендарного кумира.

Смерть американской певицы Тины Тернер стала великой утратой для всего мира. Исполнительница была бесценной жемчужиной, уникальным бриллиантом, которого лишилась музыкальная индустрия. Такое мнение выразила российская джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари.

«Это женщина, которая внесла огромный вклад в мое творчество. <…> Я один из ее громадных почитателей, поклонников. Для меня лично — это огромная утрата. Мне даже трудно представить, кто бы еще в мире музыки мог иметь такое огромное значение для меня, как для музыканта. <…> Ее заглавные хиты были моей визитной карточкой, в творчестве моем», — отметила артистка в беседе с 5-tv.ru.

По словам Пьер-Мари, Тина Тернер была не просто талантливой, но и великой женщиной. Она обладала большим «человеческим стержнем». Именно на ее биографию можно равняться. Певица не опустилась в мир наркотиков и алкоголя, не заболела звездной болезнью, как это случилось у некоторых ее коллег по цеху. Ее скромности не было предела. Пьер-Мари назвала великую исполнительницу «гением, который не знал, что он гений».

«Она вела себя очень достойно со всеми, у нее была очень непростая судьба. Она получала огромный удар судьбы. Боролась со своими болячками всеми. <…> Проблемы со спиной были, но она боролась с этой болью. И она гордо несла эту боль на сцену. Превозмогая, ни одного выступления в своей жизни не прохалтурила на сцене», — сказала королева российского блюза.

По мнению Пьер-Мари, Тернер всегда старалась оставаться позитивной. Своими песнями певица «зажигала» слушателей, постоянно улыбалась и была в хорошем настроении. Ее жизнерадостные танцы придавали заряд бодрости не только поклонникам, но и всему человечеству.

«Ушла как звезда. Скромно, тихо. Я, вот, честно говоря, сейчас в культурном шоке. Для меня сегодня большой траурный день. Такая новость меня застала врасплох <…> На лопатки положила и обезоружила. Я буду скорбеть, и буду плакать, и буду слушать ее песни бесконечно», — заключила Пьер-Мари.

О смерти Тины Тернер стало известно сегодня вечером, ей было 83 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь исполнительницы. Вокалистка умерла в своем доме недалеко от Цюриха в окружении близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережила Тина Тернер за свою жизнь.