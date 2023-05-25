На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян

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У семимесячной девочки сложный диагноз — врожденный порок сердца. Каждое движение создает огромную нагрузку на организм. Ей необходима срочная операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День Добрых дел на Пятом канале — и прямо сейчас наша с вами помощь нужна маленькой Мирабель. У семимесячной девочки сложный диагноз — врожденный порок сердца. Каждое движение создает огромную нагрузку на организм. С бедой можно справиться. Необходима срочная операция, но на нее нужна крупная сумма. Для семьи она просто неподъемна — почти четыре миллиона рублей.

Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 2222 с суммой пожертвования. Или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Это первые кадры из больницы — Мирабель здесь после операции на открытом сердце, с зондом и большим швом. Тогда крошечная девочка даже плакала беззвучно — голос пропал после ИВЛ. Полгода спустя она готова громко высказать родителям свое мнение. Вот только главная проблема никуда не ушла.

«Мы живем в аду. В аду, когда ты не знаешь, будет ли жить твой ребенок», — говорит Маргарита Гамбарян, мама Мирабель.

Из-за сложнейшего порока сердца практически любое движение для Мирабель — огромная нагрузка. Мама говорит: даже покормить ее бывает страшно — начинается немного одышка, она потеет сильно, для нее это — тяжелый труд.

А ведь беременность протекала идеально. На второй скрининг семья Гамбарян шла как на праздник. Узист долго водил по животу датчиком. Когда показал маленькое сердечко — даже без медицинского образования родители поняли, насколько серьезен порок у их третьего ребенка.

«Как будто бы одна камера большая, посередине вот так клапан. И все. То есть ни перегородок, ничего нет. Что почувствовал муж — не знаю, потому что он мне подставил плечо, а я рыдала. Я хочу, чтобы она просто жила и все», — делится Маргарита.

Даже после родов врачи не давали гарантий. Каждый день родители были рады слышать: «состояние стабильно тяжелое». Понимая — могут быть новости и хуже. После полного обследования оказалось: у Мирабель не только нет перегородки между половинками сердца, но и желудочки поменялись местами, легочные вены впадают не в левое предсердие, а в верхнюю полую вену. А еще нет селезенки. И вот с такими проблемами девочка развивается почти по возрасту.

«Она пытается ползти на пузе куда-то. Задом наперед ползает», — рассказывает мама девочки.

«Мирабель хоть и маленькая, но она уже показывает свой характер. Она очень сильная, волевая девочка. Если что-то нужно — ее ничто не остановит», — считает папа малышки Ваагн Гамбарян.

Не остановить было и родителей. В родном Новосибирске им предлагали по сути паллиативные операции, которые могут лишь ненадолго продлить жизнь. Специалист, готовый заняться устранением причины всех мучений, нашелся в Италии, в одном из лучших кардиоцентров Европы.

«Сейчас необходимо решить, какой тип коррекции предложить ребенку, чтобы улучшить ее качество жизни. Я уверен, что после второй операции девочке станет лучше», — говорит Виталий Пак, заведующий отделением клиники.

В итальянской клинике Мирабель готовы принять хоть завтра. Оттуда пришел счет: 45 тысяч евро — это примерно четыре миллиона рублей. Родителям нужна помощь. Они пытались организовать сбор денег самостоятельно — не набралось.

«Есть маленькие суммы — например 14 рублей 22 копейки. И такие бывают. Получается, человек все равно помог, чем мог», — делится Маргарита.

Сейчас важно не упустить момент, когда ребенку еще можно помочь. Девочка быстро растет и сердце может не справиться с нагрузкой.

«Ребенок сейчас живет с постоянной нехваткой кислорода в крови. Каждый день ее органы недополучают кислород. Чем дольше мы ждем — тем меньше она развивается», — беспокоится Ваагн.

У Мирабель обычная семья. Папа — работает, мама в декрете, есть ипотека. Они мечтают о том, как выпишутся со здоровой дочерью из клиники и устроят настоящий праздник. Такой, о котором они мечтали при выписке из новосибирского роддома.

И еще раз — чтобы помочь Мирабель, отправьте смс на короткий номер 2222 или отсканируйте QR-код на экране. Большое вам спасибо!

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