Цены на газ в Европе впервые с 2021 года упали ниже 300 долларов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Такой показатель фиксировали 20 мая позапрошлого года.

Цены на газ в Европе впервые с 2021 года упали ниже 300 долларов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Биржевые цены на газ в Европе впервые за два года обвалились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Информация об этом следует их подсчетов Лондонской биржи ICE.

Утром 25 мая в результате торгов на рынках ЕС произошло падение стоимости газа. В 10:16 по московскому времени стоимость энергоносителя на торгах составила 298,2 доллара. Днем ранее один кубометр газа стоил 310,3 доллара.

Ранее цена газа в Европе падала ниже отметки в 300 долларов 20 мая 2021 года.

Предполагается, что опустившись ниже 300 долларов стоимость газа продолжит падать и достигнет уровня цен на энергоноситель 2021 года. Примечательно, что сегодня газовые хранилища в Европе заполнены чуть более чем на 70%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина пытается сохранить транзит нефти и газа из РФ для выживания.

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