Песков прокомментировал слова Токаева о «едином» ядерном оружии РФ в Белоруссии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Взаимоотношения Москвы и Минска стали действительно уникальными — они позволили создать внутри Союзного государства еще одну продвинутую интеграцию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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В Кремле отреагировали на слова главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева об «одном на двоих» ядерном оружии у России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Союзное государство более продвинуто, нежели Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и это удивительно.

В рамках заседания Евразийского экономического форума Токаев заявил, что уровень российско-белорусского взаимодействия настолько высок, что поспособствовал интеграции ядерного оружия. По его словам, у Москвы и Минска оно теперь «одно на двоих».

Песков ответил, что сложившаяся ситуация уникальная и требует к себе особого внимания. По его словам, в рамках отношений стран действительно появилась «продвинутая интеграция».

«Союзное государство России и Белоруссии — на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В тот же день, 25 мая, министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы, которые будут регулировать размещение ядерного нестратегического вооружения России на белорусских территориях.

Ранее 5-tv.ru писал, какие документы подписали Москва и Минск по содержанию ядерного оружия.

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