«Отдаем себе отчет»: Песков высказался об атаке дронов на Кремль

Российская сторона заявляла о том, кто причастен к атаке с самого начала ее расследования.

Во время очередного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что власти знают, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль.

По его словам, это определенно украинская сторона.

«Киевский режим стоит за этим. Мы это знаем, отдаем себе отчет. Из этого выстраиваем свою работу», — подчеркнул Песков.

До этого Сергей Лавров заявил о том, что Россия ответит на атаку дронов на Кремль конкретными действиями и не стоит рассуждать на тему, была ли атака беспилотников casus belli или поводом к новой войне.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Москва будет реагировать на атаку беспилотников на Кремль.