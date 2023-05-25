«Не самоцель»: в МИД России объяснили военное присутствие в Приднестровье

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 175 0

Замглавы МИД Галузин: военное присутствие в Приднестровье — не самоцель для РФ

«Не самоцель»: в МИД России объяснили военное присутствие в Приднестровье

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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Ситуация в приднестровском урегулировании сложная.

Военное присутствие в Приднестровье для российской стороны не является самоцелью. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин РИА Новости.

«Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе», — сказал Галузин.

Также он добавил, что ситуация в приднестровском урегулировании сложная.

До этого власти Приднестровской Молдавской Республики призвали Россию увеличить число миротворцев для защиты региона, так как это стало единственным фактором стабильности и мира в регионе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев.

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