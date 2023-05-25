«Де-юре и де-факто»: Песков о поддержке США террористического режима Киева

По его мнению, власти Украины открыто приемлют такие методы.

Поддерживая киевский режим, США и другие страны Запада де-юре и де-факто одобряют террористические методы. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью одному из федеральных телеканалов.

По его словам, власти Украины открыто приемлют такие методы, поэтому данный режим можно называть именно террористическим.

«Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — заявил Песков.

До этого он отреагировал на заявления главного управления украинской разведки, где назвали главу РФ Владимира Путина «целью номер 1» и назвал подобные высказывания Киева террористическими устремлениями.

Также он добавил, что значимость проводимой спецоперации усиливается на фоне подобных высказываний киевского режима. По его словам, СВО более чем оправдана и необходима в данном контексте.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как как ФСБ задержала «ядерных террористов» из Украины.