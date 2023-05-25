Полжизни за истину: суд РФ оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 568 0

Суд РФ оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина потратил 64 года на то, чтобы доказать свою невиновность.

Верховный суд России оправдал пенсионера Фатхулла Исхакова, отсидевшего 13 лет за чужое преступление. Как стало известно 5-tv.ru, настоящий преступник оговорил мужчину в суде, сняв с себя все подозрения. Говоря о выходе на волю, пожилой человек едва сдерживал эмоции.

«Не знаю, как передать вам такие чувства человека, такое страдание, переживание, неизвестно чего ожидания 64 года. <…> Вот я надеюсь сегодня, дай Бог, мне удастся поставить точку», — заявлял Исхаков перед самым началом последнего судебного разбирательства.

Как выяснилось, речь в этом громком деле идет о событиях 1959 года. Тогда в Уфе неизвестный напал сразу на трех женщин. Фатхулла отправили под суд и признали виновным. Впоследствии выяснилось, что доказательства были сфальсифицированы, но прокуратура долгое время не давала согласия на пересмотр дела.

«Время является лучшим свидетелем», — заключил Исхаков, говоря об отмене своего приговора.

Ранее 5-tv.ru рассказал жуткую историю о стримере, насиловавшем девочку в прямом эфире.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.98
0.01 85.88
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:59
Главное — живой! Прилепин учится самостоятельно сидеть в постели
20:44
Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления
20:33
Всего два года, а сколько интереса: сестра Фриске показала свою подросшую дочь
20:20
Генпрокурор России Краснов встретился с египетским коллегой
20:16
Полжизни за истину: суд РФ оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление
20:05
Посыпалось на голову: пламя охватило жилую многоэтажку в Австралии

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023