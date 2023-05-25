Свято храни всю жизнь: сыну Кучеренко вручили уникальную вещь у гроба отца

Чиновник посвятил свою жизнь службе Отечеству.

Сыну покойного замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко на похоронах на Троекуровском кладбище вручили уникальную вещь. Об этом сообщает издание dni.ru.

Накрывать гроб государственным флагом принято при погребении лиц, умерших или погибших при исполнении служебных обязанностей. Так же поступили и в случае с умершим в рабочей командировке Кучеренко, который был мужем певицы Дианы Гурцкая.

«Церемония складывания государственного флага Российской Федерации призвана подчеркнуть значение для России каждого ее гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления», — произнес церемониймейстер.

Свернутый над телом флаг обозначает глубокое уважение России к умершему, а также признание его заслуг перед Отечеством. Вещь поднимают на вытянутых руках и сворачивают особым образом.

Первый сгиб флага — символ жизни, второй обозначает веру в вечную жизнь, а третий посвящен памяти о верных сынах Отечества, который выбыли из рядов, чей мирный труд или ратный подвиг достойны почитания.

В честь родины — четвертый сгиб, и так всего 13 раз. Последний сгиб — символ вечной жизни в памяти людей.

В конце похорон сыну-подростку Кучеренко вручили триколор в деревянный коробке со словами: «Примите от нас этот символ Российского государства, верным сыном которого он всегда был».

Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Трагедия произошла, когда мужчина возвращался из рабочей командировки на Кубу.

Самолету пришлось экстренно приземлиться в Минеральных Водах, однако врачи не смогли спасти жизнь пациента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья умершей певицы Юлии Началовой пришла проститься с Кучеренко.