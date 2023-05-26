На Западе не решили вопрос с поставками Киеву боеприпасов для истребителей

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

FT: Запад пока не знает, кто будет поставлять ВСУ боеприпасы для F-16

На Западе не решили вопрос с поставками Киеву боеприпасов для истребителей

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

Читайте нас в: Дзен Новости

Оказалось, что большинство сил НАТО испытывают нехватку боеприпасов.

Союзники Украины пока не в курсе, кто будет поставлять боеприпасы для истребителей F-16. Об этом говорится в сообщении отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера для издания Financial Times.

По его словам, уже в ближайшее время Вооруженных силам Украины (ВСУ) передадут ракеты США средней дальности AMRAAM, либо ракеты большей дальности Meteor из Европы. Но, как уточняет издание, они все очень дорогостоящие. Цена только одной AMRAAM достигает миллиона долларов.

«В то время как объемы национальных военных запасов официально засекречены по понятным причинам, не секрет, что большинство сил НАТО испытывают нехватку (боеприпасов)», — говорит Стрингер.

Более того, он призвал союзников ускорить поставки боеприпасов Украине в срочно порядке. Также военный выразил свое беспокойство о том, что существует возможная низкая эффективность обещанных Украине истребителей. По словам Стрингера, как правило, НАТО комплектует поставки F-16 полным набором вспомогательного оборудования: средствами радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО противника, бортовыми системами командования и управления, но без них летательные аппараты будут демонстрировать малую эффективность.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

13:40
Вернула форму после трех детей: хирург показал бюст Костенко после «пластики»
13:37
МИД РФ выразил протест посольству США из-за высказываний Салливана
13:31
Песков: икону «Троица» отреставрируют после перемещения в храм Христа Спасителя
13:29
Уволился с престижной работы: кто идет добровольцами в зону СВО
13:23
Губернатор Кубани назвал причиной хлопка в центре города падение двух беспилотников
13:20
Пассажир Asiana Airlines распахнул дверь самолета перед посадкой в Южной Корее

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
«Моя задача — обеспечить дочь отцом»: Саша Артемова о воспитании после развода

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023