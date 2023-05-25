В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16

Однако сначала пилотам все же надо научиться управлять самолетами.

Как только Киев получит истребители F-16, то станет ими наносить удары по российской стороне конфликта. Об этом сообщает Newsweek.

По словам военного эксперта Бринна Таннехилла, самолеты нужны ВСУ для запуска американских крылатых ракет JASSM.

«Однако до того, как этот момент наступит, пилоты должны быть обучены, взлетно-посадочные полосы — улучшены, логистические цепочки — созданы», — говорит Таннехилл.

Также он добавил, что некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16.

В американском Госдепе ранее заявили, что поставки Киеву истребителей F-16 и обучение украинских летчиков — приоритет для США. В ведомстве добавили, что не поощряют удары с помощью этих самолетов по целям внутри России, поэтому ответственность за подобные действия будет полностью нести Украина.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как был раскрыт тайный план США по поставке Киеву истребителей F-16.