«Считают, что все сойдет с рук»: Лавров объяснил, в чем заблуждаются США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 766 0

Глава МИД РФ Лавров: США считают, что им все сойдет с рук

«Считают, что все сойдет с рук»: Лавров объяснил, в чем заблуждаются США

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Отказал ли у Вашингтона инстинкт самосохранения?

В США считают, что обеспечены безопасностью благодаря Атлантическому океану, но сильно заблуждаются. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире федерального телеканала.

«США считают, что им все сойдет с рук, науськивая европейских сателлитов на Россию», — отметил Лавров.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддерживая киевский режим, США де-юре и де-факто одобряют террористические методы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США получили «леденящие душу» предупреждения от Лаврова.

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