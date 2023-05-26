Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения в военной сфере

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

По словам представителя Кремля, он слышал немало агрессивных заявлений в адрес республики.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Сейчас Белоруссия, как и Россия, сталкивается с очень враждебным к себе отношением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными (если не сказать большего) враждебными проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма агрессивные заявления в ее адрес. Также слышали официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — заявил Песков.

Также он добавил, что все это позволяет сделать вывод, что республика находится во враждебном окружении, собственно, как и Россия.

«Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений укрепления отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил о старте перемещения ядерного оружия в Белоруссию.

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