Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения в военной сфере

Сейчас Белоруссия, как и Россия, сталкивается с очень враждебным к себе отношением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными (если не сказать большего) враждебными проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма агрессивные заявления в ее адрес. Также слышали официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — заявил Песков.

Также он добавил, что все это позволяет сделать вывод, что республика находится во враждебном окружении, собственно, как и Россия.

«Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений укрепления отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил о старте перемещения ядерного оружия в Белоруссию.