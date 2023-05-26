Сын Стивена Сигала впервые вышел в свет с русской девушкой

Подробности романа Доминик в настоящее время не афиширует.

Сын актера Стивена Сигала Доминик появился на мероприятии в центре Москвы в компании своей избранницы.

Год назад на вечеринке на Рублевке он рассказывал, что у него есть любимая. Однако ее имя звездный наследник тогда называть не стал.

Как стало известно МК, возлюбленную сына Сигала зовут Айрин — она модель, блогер и бизнес-леди. Девушка приехала на презентацию журнала.

В этот день она также праздновала день рождения — ей исполнилось 29 лет. Праздничные столы были переполнены закусками и морепродуктами, гостей мероприятия угощали авторскими коктейлями.

Подробности романа 33-летний Доминик не афиширует. Но уже понятно, что у пары все серьезно: о скорой свадьбе говорит и тот факт, что наследник артиста недавно оформил российское гражданство.

Сам Стивен Сигал несколько лет назад поселился в Подмосковье. Актер получил российский паспорт в 2016 году.

После этого он стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США. Недавно артист получил Орден Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал, как Стивен Сигал думает о русских людях.