Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности
Президент Александр Вучич подписал соответствующий приказ.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщает местное издание «Вечере новости».
Президент страны Александр Вучич подписал соответствующий приказ, в рамках которого предусмотрено срочное движение военных в сторону административной линии с Косово и Метохией.
Также Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.
Известно, что причиной всего этого послужила попытка властей самопровозглашенной республики поставить на севере края мэрами албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления. Проживающее в этой местности сербское большинство бойкотировало голосование.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.
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