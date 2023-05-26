Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 118 0

Президент Александр Вучич подписал соответствующий приказ.

Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщает местное издание «Вечере новости».

Президент страны Александр Вучич подписал соответствующий приказ, в рамках которого предусмотрено срочное движение военных в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Также Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.

Известно, что причиной всего этого послужила попытка властей самопровозглашенной республики поставить на севере края мэрами албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления. Проживающее в этой местности сербское большинство бойкотировало голосование.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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