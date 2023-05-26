Пятый канал вновь получил право организации и трансляции красочного шоу «Алые паруса»

Пятый канал вновь получил право организации и трансляции красочного шоу выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в акватории Невы в Петербурге в сезон Белых ночей. Результаты конкурса опубликованы на сайте администрации Северной столицы. Легендарный праздник состоится 24 июня 2023 года.

Красочное шоу для выпускников «Алые паруса» было возрождено в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Петербурга. Праздник традиционно проходит после окончания всех школьных экзаменов. Для еще вчерашних школьников организовывается яркая концертная программа на Дворцовой площади и набережных Петербурга, где выступают звезды российской популярной музыки. Кто именно? Это всегда секрет.

После для выпускников и гостей Северной столицы небо освещает световое и водно-пиротехническое шоу. Кульминацией станет проход по Неве брига с алыми парусами под оглушительные залпы салюта.

Мероприятие давно получило международное признание. Например, праздник стал победителем премии Global Eventex Awards. «Алые паруса» также внесены в реестр мирового туризма как самый красивый и романтичный выпускной на планете.

Два года подряд Пятый входит в ТОП-100 лучших event-организаторов и агентств по версии одной из самых крупных премий в сфере маркетинга Eventex. Причем, в 2021 году канал был единственным российским участником, который вошел в десятку лучших. Это место в международном рейтинге «Eventex index» Пятому обеспечили четыре золотые и одна серебряная награды на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards за проект «Алые паруса-2020». Легендарный выпускной стал победителем в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие», «Музыкальное событие» и «Прямая трансляция». Организаторы конкурса сравнивают его с «Оскаром» и «Эмми».

Сейчас легендарный выпускной – визитная карточка не только Петербурга, но и всей России. Миллионы туристов из разных стран приезжают в Северную столицу, чтобы увидеть волшебство алых парусов.

В 2022 году легендарный выпускной увидело рекордное количество зрителей. Общий охват аудитории праздника на всех площадках составил почти 20 миллионов человек.

Каждый третий зритель нашей страны смотрел водно-пиротехническое шоу в прямом эфире центральных телеканалов. Совокупная доля аудитории красочной феерии составила 31,4% в возрастной категории «Все 4+». Годом ранее этот показатель равнялся 27%. В Петербурге «Алые паруса» посмотрело 58% телезрителей старше четырех лет. Трансляция шоу на Пятом канале заняла первое место федерального эфира с долей 11,6% в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» в тайм-слоте 00.41-01.04. Телевизионная аудитория праздника составила 12 030 260 человек.

Праздник ежегодно собирает сотни тысяч зрителей в центре Санкт-Петербурга и многомиллионную аудиторию в онлайн-трансляции. В Интернете - на сайте Пятого канала и его официальных группах в социальных сетях – выпускной посмотрело почти 8 000 000 зрителей.