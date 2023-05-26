В США вынесли самый суровый приговор за штурм Капитолия

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Активиста Роудса приговорили к 18 годам тюрьмы за штурм Капитолия

Фото, видео: Reuters / Stephanie Keith; 5-tv.ru

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Интерес к этим событиям вновь вырос на фоне грядущих выборов.

В США продолжаются судебные разбирательства по делу о штурме Капитолия. Так, политического активиста Стюарта Роудса приговорили к 18 годам тюремного заключения.

Это самое суровое наказание из всех вынесенных по этому делу. В январе 2021 года тысячи человек вышли на протесты у правительственного здания, чтобы поддержать Дональда Трампа, проигравшего на выборах президента. В преддверии грядущего голосования этим судебным процессам уделяется особое внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за штурм Капитолия. Во время протестов он применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов, а также бросил в их сторону стул из металла.

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