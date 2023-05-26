Пришлось ломать дверь: силовики накрыли подпольное казино в Санкт-Петербурге

Администрация находила клиентов через мессенджеры.

В Санкт-Петербурге силовики накрыли подпольное казино, организованное в четырехкомнатной квартире на Коломяжском проспекте.

Оперативникам пришлось взламывать дверь: внутри в этот момент находились семь игроков, два администратора и охранник. Во время обыска они изъяли 30 игровых автоматов и свыше десяти компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр.

Выяснилось, что это казино работало уже несколько месяцев и ежедневно приносило доходы в размере около 100 тысяч рублей. Клиентов туда заманивали с помощью рекламы в мессенджерах. В настоящее время полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полицейские накрыли сразу девять нелегальных игровых клубов. Помещения тщательно охранялись, а обученный персонал принимал от игроков ставки.