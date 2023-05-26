Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

По словам главы государства, вся основная работа уже проделана.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Работа по декриминализации законодательства в части предпринимательской деятельности будет завершена в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с участниками «Деловой России» президент России Владимир Путин.
«Мы с вами в феврале прошлого года обсуждали отказ от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей, если задолженность полностью погашена. Также затронули тогда и сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям», — сказал президент.
Также он добавил, что компромисс было непросто найти, на работа была сделана и все законы подписаны.
До этого глава государства говорил о том, что движение к декриминализации части норм УК необходимо. Он выразил надежду, что парламент, правоохранительные органы и другие государственные структуры тщательно проработают его поручения в этой сфере.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин призвал пересмотреть нормы УК по экономическим преступлениям.
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