Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

Работа по декриминализации законодательства в части предпринимательской деятельности будет завершена в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с участниками «Деловой России» президент России Владимир Путин.

«Мы с вами в феврале прошлого года обсуждали отказ от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей, если задолженность полностью погашена. Также затронули тогда и сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям», — сказал президент.

Также он добавил, что компромисс было непросто найти, на работа была сделана и все законы подписаны.

До этого глава государства говорил о том, что движение к декриминализации части норм УК необходимо. Он выразил надежду, что парламент, правоохранительные органы и другие государственные структуры тщательно проработают его поручения в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин призвал пересмотреть нормы УК по экономическим преступлениям.