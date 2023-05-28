Овечкин с супругой в стиле «Тачек» отпраздновали день рождения младшего сына

Младшему сыну хоккеиста Александра Овечкина исполнилось 27 мая три года. У спортсмена и его супруги Анастасии Шубской двое мальчиков. Именинника зовут Илья, а старшего — Сергей. Отметить праздник семья решила в стиле «Тачек».

Супруга Овечкина опубликовала историю в своем личном блоге, как они с семьей поздравляют Илью. На видео видно, как слегка растерянный сын выходит в зал за руку со старшим братом и папой. Но когда он увидел комнату, которая была украшена в стиле популярного мультфильма, и коробку с подарками — все стеснения сошли на нет.

Также Анастасия поделилась с подписчиками фотографией в профиле с мужем и детьми. В комментариях получила много поздравлений как от фанатов, так и от знаменитостей.

«С днем рождения Илюшу!» — написал рэпер T-Killah.

Также сына Овечкина поздравили певица Жасмин и хоккейный клуб «Динамо», в котором Овечкин начинал свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про то, что в НХЛ заступились за Александра Овечкина после того, как он вышел на лед с сыном. Нападки начал чешский вратарь Доминик Гашек.

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