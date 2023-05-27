Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Современный образовательный центр создан по решению президента РФ Владимира Путина в крымской бухте Капсель.

Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

Фото: Арт-кластер «Таврида»

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывал на открытии Академии творческих индустрий «Меганом». Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

В своей речи Кириенко назвал «Меганом» осуществившейся мечтой тысяч участников «Тавриды». Он напомнил, что несколько лет назад мероприятие начиналось с палаток и фанерных домиков, а уже сегодня открывается большой современный образовательный центр.

«И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что «Меганом» создавался по решению президента России Владимира Путина. Академию Кириенко назвал «пространством совместной деятельности», демонстрирующим, что Россия — страна возможностей.

«С запуском академии „Меганом“ мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок», — заявил он.

«Меганом» расположена в бухте Капсель в Крыму. Общая площадь образовательного центра — 27 гектаров. На ней находятся пять корпусов со 180 номерами для участников образовательных программ.

Академия будет действовать параллельно с традиционными для «Тавриды» арт-школами для молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Таким образом, по задумке авторов проекта, будут созданы условия для обмена знаниями и опытом между разными профессиональными аудиториями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кириенко поздравил победителей всероссийских конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов».

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