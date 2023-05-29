Лавров прибыл с официальным визитом в Кению

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 3 192 0

Глава МИД РФ проведет ряд встреч с руководством страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Кении — Найроби. На месте находится корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибывает в Найроби — столицу Кении. Позади десятичасовой перелет из Москвы. Но времени на отдых не будет — график очень плотный. Первые встречи уже через несколько часов», — отметил журналист.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в своем Telegram-канале, что с Кении у Лаврова начинается очередное турне по Африканскому континенту — в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Известно, что в прошлый раз Лавров приезжал с визитом в Кению в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел визит Лаврова в Индию.

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