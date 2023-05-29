«Расширение предприятий»: бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Глава GIM Unimpresa Торрембини: около 110 итальянских компаний имеют производства в России

«Расширение предприятий»: бизнесмен рассказал о работе итальянских компаний в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Итальянские предприятия разбросаны по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока.

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини раскрыл правду о продолжении работы итальянских компаний после начала спецоперации. По его словам, большинство основанных в Италии организаций не заморозили свою деятельность в стране, а многие даже имеют свои производства на российских территориях.

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это — 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresа», — прокомментировал он в беседе с агентством РИА Новости.

По словам президента ассоциации, на итальянских предприятиях в России работают более 65 тысяч сотрудников. Практически все, за исключением 1%, — россияне. Он также отметил, что годовой оборот всех итальянских компаний в GIM Unimpresa в РФ составляет почти шесть миллиардов евро.

Витторию добавил, что около 110 компаний имеют в разных регионах РФ, от Калининграда до Владивостока, свои производства, которые активно продолжают функционировать и развиваться. Среди них есть не только производители продовольственной продукции, такой как макароны, сыры и колбасы, но и строительных материалов, а также фармацевтические и химические предприятия.

«Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее теперь в расширение своих предприятий в России», — заключил Торрембини.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство работодателей поддержали инициативу введения четырехдневки в РФ.

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