Ошибочка вышла: президент Польши поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана

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Президент Польши поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcin Obara; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Оказалось, что тот является полной тезкой турецкого лидера.

Президент Польши Анджей Дуда попал в неловкую ситуацию. Он так торопился поздравить Эрдогана с победой на выборах, что отметил в соцсетях не лидера Турции, а его полного тезку — известного фаната футбольного клуба «Бешикташ».

По иронии судьбы, сам Эрдоган эту команду терпеть не может еще с детства. А последние годы является неофициальным владельцем другого стамбульского клуба — «Башакшехира».

Тема:
Выборы президента Турции 2023
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