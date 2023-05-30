Ошибочка вышла: президент Польши поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана
Президент Польши поздравил с переизбранием футбольного фаната вместо Эрдогана
Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcin Obara; 5-tv.ru
Оказалось, что тот является полной тезкой турецкого лидера.
Президент Польши Анджей Дуда попал в неловкую ситуацию. Он так торопился поздравить Эрдогана с победой на выборах, что отметил в соцсетях не лидера Турции, а его полного тезку — известного фаната футбольного клуба «Бешикташ».
По иронии судьбы, сам Эрдоган эту команду терпеть не может еще с детства. А последние годы является неофициальным владельцем другого стамбульского клуба — «Башакшехира».
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