«Хороший друг»: как переизбрание Эрдогана отразится на отношениях Турции и России

Победа турецкого лидера на выборах была ожидаемой для многих экспертов. Сохранит ли Анкара прежнюю связь с Москвой в нынешней политической ситуации?

После переизбрания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятнее всего, продолжит курс развития сотруднических отношений с Россией. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков. По словам эксперта, победа Эрдогана была ожидаемой — после первого тура стало ясно, что оппозиция в лице того же Кемаля Кылычдароглу не выдержит конкуренции. Кроме того, действующий лидер заручился поддержкой твердого большинства в парламенте страны.

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Как отметил Марков, совершенно очевидно, что Турция не сойдет с выбранного ранее политического курса, поскольку на стороне Эрдогана не только его коалиция, но и избиратели. Также, полагает политолог, на своих местах останутся ключевые фигуры в правительстве, такие как министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

«Мевлют Чавушоглу — это министр иностранных дел Турции и, надо прямо сказать, хороший друг России. И министр внутренних дел Турции тоже остается, сохраняет свою позицию — он представитель консервативного крыла, жестко поддерживающего Эрдогана и готового использовать, в том числе, силу против проамериканских и проевропейских политических группировок», — подчеркнул эксперт.

Собеседник 5-tv.ru считает, что Турция по-прежнему будет продолжать укреплять отношения с РФ.

«У нас очень серьезно растет торговля, растут совместные проекты, туризм, как мы знаем, очень хорошо развит, причем не только в Анталью: огромное количество наших граждан сейчас Стамбул использует в качестве главной транзитной точки, чтобы потом летать по всему миру», — сказал Марков.

Политолог напомнил, что Турция, как и Россия, заинтересована в построении многополярного мира и устранении американо-европейской диктатуры в мире, а потому общая идея в будущем может обрести вполне конкретные очертания и перейти в активные действия. Сергей Марков не исключает, что в ближайшем будущем Турция присоединится и к крупным международным структурам, в которых Россия и Китай играют значимые роли. Это, в том числе, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и содружество государств БРИКС.

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