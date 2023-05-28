Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
Отрыв действующего турецкого лидера от соперника Кемаля Кылычдароглу превышает два миллиона голосов.
Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdogan
Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.
Он указал, что после обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Отрыв между кандидатами на пост главы государства составил более двух миллионов голосов в пользу первого.
«Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер на пресс-конференции.
Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.
До этого президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Он указал, что Москва высоко ценит его вклад в упрочение российско-турецких отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества между странами на различных направлениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Турции состоялся второй тур президентских выборов.
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