Султан-однолюб и защитник ислама: какие черты внешности выдают характер Эрдогана

Реджеп Эрдоган в третий раз стал президентом Турции. Останутся ли русско-турецкие отношения такими же предсказуемыми, как раньше?

Выборы президента Турции стали одним из обсуждаемых политических событий весны 2023. Ведь от того, кто станет «хозяином Босфора и Дарданелл», зависят изменения в геополитике. В частности, останутся ли крепкими отношения между Россией и Турцией, являющейся страной-членом НАТО.

В итоге 13-м лидером страны турки избрали Реджепа Тайипа Эрдогана, набравшего 53,41% голосов. Однако победа далась ему нелегко: впервые в истории государства президента не выбрали в первом туре. Тогда, 14 мая, для абсолютной победы 69-летнему лидеру гонки Эрдогану не хватило всего 0,65% голосов. Зато на парламентских выборах, состоявшихся в тот же день, «Республиканский альянс» Эрдогана одержал верх.

По итогам второго тура выборов, который состоялся 28 мая, политику удалось обойти своего главного соперника — лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, получившего 46, 59% голосов соответственно.

Инаугурация Реджепа Эрдогана состоится в течение двух недель с завершения подсчета голосов. С этого момента начинается его третий срок правления на посту президента, который продлится вплоть до 2028 года. Согласно закону, длительность полномочий главы страны ограничена двумя сроками по пять лет. Однако по итогам референдума в 2017-м в конституцию Турции были внесены изменения, благодаря чему Эрдоган получил право вновь принять участие в президентской гонке.

Стоит добавить, что Реджеп Эрдоган находится у власти более 20 лет. Дело в том, что до его победы на первых в стране прямых выборах президента в 2014-м году, должность главы государства носила преимущественно церемониальный характер. Ранее в Турции важные решения и назначение президента выносил парламент, где Эрдоган с 2003 года как раз занимал должность премьер-министра.

По случаю победы политика на выборах физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности Реджепа Эрдогана.

Физиогномика — техника чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Волосы и «умная» форма головы Реджепа Эрдогана

www.globallookpress.com / Kremlin Pool Реджеп Эрдоган на концеренции с Владимиром Путиным в Кремле 5 марта 2020

Путь Реджепа Эрдогана на политический олимп был тернист. Будущий лидер Турции родился 26 февраля 1954-го в бедной семье служащего береговой охраны и домохозяйки. Согласно официальной версии, его детство прошло в неблагополучном районе Стамбула Касымпаша. Чтобы прокормить семью, он с подросткового возраста торговал дынями, лимонадом и восточными сладостями на черноморской набережной.

Однако об истинном происхождении главы Турецкой Республики ходит много слухов. Согласно популярной версии, предки главы государства родом из Аджарии, мусульманского региона Грузии. Причем в 2004-м сам Эрдоган подтвердил эти домыслы во время государственного визита в Грузию. Позднее он отказался от своих слов, хотя убедил не многих.

«Я тоже грузин, наша семья переехала из Батуми в Ризе», — заявил он тогда.

Так, в переводе с турецкого языка имя его прадеда Мемиса Бакатоглу, который был крупным землевладельцем, означает «сын Баката». Из-за этого журналисты телеканала OdaTV в 2009-м пришли к выводу, что предки президента происходили из села Бакат в Южной Осетии. При этом дед политика Таип Эффенди, как полагают эксперты, мог быть сыном имама мечети Орта-Джаме в Батуми.

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«В жилах Эрдогана течет благородная кровь. У него очень серьезный род, именно по мужской династии. Об этом говорит структура волос, залысина и строение черепа. Скорее всего, все четыре поколения мужчин вплоть до его прадедушки отличались выдающимся интеллектом. Его ум перешел к нему от предков. Возможно, кто-то из них также имел отношение к политике», — заявила Мифф.

При этом известно, что отец Эрдогана Ахмет Бакатоглу женился на Тензиле Мутлу, имевшей грузинские корни, а именно принадлежность к субэтносу лазов.

Не исключено также, что в роду президента были осетины, чеченцы, черкесы или даже греки. Дело в том, что с XVI века в северном Причерноморье бакатами («протестующими») называли новообращенных в ислам греков. При этом существует даже предположение, что Эрдоган является потомком армян: якобы раньше его фамилия вообще звучала как Бакатчи или Бакатчян. Сам политик это категорически отрицает.

«Меня называют грузином. Прошу прощения, но иногда говорят и еще хуже — что я армянин. Но я — этнический турок!», — заявил он в интервью турецкому каналу NTV в 2007-м.

Окружение Эрдогана отмечает, что его заявления о происхождении менялись в зависимости от политической ситуации. Так или иначе история рода Бакатоглу-Эрдоганов остается тайной. Сам турецкий лидер не раз подчеркивал, что для него, как и его деда, большее значение имеет не национальность, а вера.

Высокий лоб «политика» Реджепа Эрдогана

Реджеп Эрдоган www.globallookpress.com / Shady Alassar

Несмотря на трудное детство, природа наградила смышленого юношу огромными талантами. Образование Реджеп Эрдоган получил у имамов-хатыбов в медресе, которое окончил в 1973-м. Тогда выпускник вовсю тренировался в местном футбольном клубе и даже мечтал построить карьеру спортсмена.

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По словам политика, в юности его успехи на поле даже обратили внимание агентов знаменитого клуба «Фенербахче». Эрдоган думал подписать контракт, однако его отец категорически выступил против, считая, что у сына больше перспектив в религии и политике. Вероятно, аргументы показались ему убедительными, поскольку свой путь к власти Реджеп Эрдоган начал пробивать очень рано — в 22 года. Неожиданно в новой деятельности ему улыбнулась удача.

«Реджеп Эрдоган — прирожденный политик, гениальный и очень умный человек. У него талант в юридической и политической сферах. Это у него с рождения, на что указывает огромный лоб», — подчеркнула физиогномист Мифф.

В 1976-м Эрдоган из председателя молодежной ячейки Партии национального спасения в Бейоглу вырос до главы отделения учреждения. В 1970-е политик работал в транспортных организациях и параллельно учился на экономиста в Университете Мармара, который окончил в 27 лет.

В результате военного переворота 12 сентября 1980-го в стране запретили все политические партии. Тогда же начальник городского совета транспорта уволил Реджепа Эрдогана из-за отказа сбрить усы. Любопытно, что именно усы впоследствии стали яркой частью его имиджа. Сегодня многие турецкие политики вслед за главой государства отращивают растительность на лице.

Реджеп Эрдоган молится www.globallookpress.com / Depo Photos

В 1980-е годы Эрдоган стремительно делает карьеру в партии. Уже тогда ему становятся особенно близки идеи «политического ислама». В 1994-м 40-летнего энергичного политика избирают мэром Стамбула. В 1997-м из-за декламации стихов поэта-националиста Зии Гекальпа на митинге его обвиняют в разжигании расовой ненависти и приговаривают к заключению в тюрьме. В связи с этим ему приходится покинуть пост и на время прекратить политическую деятельность.

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В связи с судимостью Эрдоган не мог быть избран в парламент и возглавить кабинет министров. Лишь после того, как в 2003-м его сторонники добились отмены запрета на избрание в законодательный орган ранее судимых граждан, Эрдоган смог вернуться в большую политику. В том же году он был назначен премьер-министром и занимал этот пост следующие 11 лет.

С тех пор Реджеп Эрдоган значительно повлиял на политику родной страны. Так, сначала на посту премьера, а затем президента он последовательно расширял сотрудничество с Евросоюзом, а также принимал усилия по урегулированию ряда конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, при его правлении армия Турции стала второй по численности в НАТО после ВС США.

Несмотря на то что Турция — сложный партнер для России, немаловажным достижением Реджепа Эрдогана стало укрепление отношений с давним соседом. Например, между странами активно развивается сотрудничество в сфере туризма: только за 2022 год на отдых в Турцию прибыло более 2 миллионов россиян.

Даже антироссийские санкции, введенные североатлантическим альянсом после украинского конфликта, не смогли ослабить русско-турецкие связи. Например, госкорпорация «Росатом» продолжает строительство АЭС «Аккую» в Турецкой Республике. Эрдоган не только не стал подключаться к антироссийским санкциям, но и выступил посредником в переговорах между Россией и Украиной. Кроме того, между двумя государствами активно развивается торговля.

www.globallookpress.com / Turkish Presidency Встреча Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным в Самарканде 16 сентября 2022

Однако отношения между Москвой и Анкарой не всегда были дружескими. Последний инцидент произошел 24 ноября 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. В ответ Россия отменила безвизовый режим, приостановила торгово-экономическое сотрудничество, в том числе импорт продовольствия. Последняя мера не замедлила отразиться на экономике Турции. Тогда Реджеп Эрдоган признал вину и принес публичные извинения Российской Федерации и лично семье погибшего пилота.

Эрдоган заверил президента РФ Владимира Путина в том, что Россия — друг и стратегический партнер Турции. Обоюдными усилиями мир удалось восстановить. Уже в 2016-м полеты и научное сотрудничество между странами возобновились, однако до сих пор некоторые санкции сняты только частично. Например, все еще действует запрет России на ввоз помидоров из Турции, а также повышенный контроль за перевозками и судоходством в Черном и Азовском морях.

Правда, сам Реджеп Эрдоган болезненно реагирует на несправедливость по отношению к себе. Так, президент Турецкой Республики усомнился в искренности США и обвинил Белый дом в причастности к теракту в Стамбуле 13 ноября 2022 года. Буквально через несколько дней ВВС Турции нанесли серию авиаударов по позициям демократических сил в Сирии и Рабочей партии Курдистана в Ираке.

«По характеру Эрдоган злой, прямолинейный, мстительный и хладнокровный человек, не умеющий прощать», — обратила внимание физиогномист.

Аналогично негативную реакцию Реджепа Эрдогана вызвало вмешательство США в президентские выборы в 2023 году. Известно, что турецкий лидер намерен сохранить дружеские отношения с Россией, что не устраивает президента США Джо Байдена. Эрдоган напрямую называл главу оппозиции Кемаля Кылычдароглу ставленником Запада.

Лицо богача Реджепа Эрдогана

Реджеп Эрдоган www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

Грандиозный Ак-Сарай, известный как Белый дворец, стал воплощением амбиций Реджепа Эрдогана. Величественный архитектурный комплекс, созданный известным турецким архитектором Шефиком Биркийе, занимает обширную территорию 91 тысяч квадратных метров лесопарка Ататюрк в Анкаре. По словам инсайдеров, дворец насчитывает более 1000 комнат. Само здание по площади больше, чем Белый дом, Букингемский дворец и даже Московский Кремль.

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Примечательно, что строительство официальной резиденции президента Турции началось еще в 2011-м, когда Эрдоган занимал должность премьер-министра. Тем не менее, формально резиденция принадлежит государству, поэтому следующий глава страны также сможет вместе с семьей проживать в ее роскошных интерьерах.

«Выраженная носогубная складка у Эрдогана является денежным знаком и выдает в нем очень богатого человека», — добавила специалист по физиогномике.

Правда, столь великолепное архитектурное сооружение вызвало недовольство представителей оппозиции, посчитавших, что Эрдоган возомнил себя султаном. Сам Эрдоган не скрывает стремление вывести Турцию в число мировых лидеров, однако пока о возрождении Османской империи говорить не приходится. В последние годы государство переживает сильный экономический кризис.

Виски фанатика и однолюба Реджепа Эрдогана

www.globallookpress.com / Mustafa Kaya Реджеп Эрдоган с женой Эмине в Анкаре приветствуют сторонников Партии справедливости и развития в Анкаре 15 мая 2023



Реджеп Эрдоган настолько ревностно отстаивает государственные интересы, что многие в шутку говорят, что он «женат на Турции». Политик действительно редко появляется на публике в сопровождении семьи, однако это не означает, что она для него неважна. Напротив, турецкий менталитет не подразумевает публичной демонстрации чувств. Важно лишь то, что уже долгие годы его мысли занимает единственная женщина.

При принятии важных решений Эрдоган всегда советуется со своей женой Эмине Гюльбаран, с которой состоит в браке 45 лет. С благоверной политик познакомился еще в студенчестве. В середине 1970-х он был председателем молодежной ячейки «Партии национального спасения» в стамбульском районе Бейоглу. Тогда же он приметил очаровательную девушку — активистку женского движения. В 1978-м Эрдоган женился на Гюльбаран. Сегодня их союз по-прежнему крепок. Вместе супруги воспитали четырех детей — сыновей Ахмета Бурака и Неджмеддина Билала и дочерей Эсру и Сюмеййе.

«Судя по чертам лица, Эрдоган умеет сильно любить. Он весьма зависимый от своих страстей», — подчеркнула физиогномист Мифф.

Как и муж, первая леди Турции очень религиозна: на публике она всегда появляется в хиджабе. Несмотря на приверженность традиционным ценностям, Эмине Гюльбаран возглавляет ряд благотворительных фондов, направленных на улучшение жизни женщин в традиционном исламском обществе. Так, женщина курировала национальный проект «Девочки, давайте пойдем в школу», благодаря которому более 300 тысяч детей из ортодоксальных семей получили образование.

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Стоит сказать, что сам глава государства также соблюдает баланс между светскими обычаями и религиозным рвением. Правда, удается это не всегда, поскольку в душе Эрдоган — сторонник неоосманизма. Например, еще на посту мэра столицы в 1994-м он неточно процитировал поэму Зии Гекальпы, за что впоследствии власти обвинили его в «подстрекательстве к насилию и религиозной или расовой ненависти». После чего политика отстранили от должности и отправили за решетку на 120 дней.

«Наши военные бараки — это мечети, наши шлемы — это купола, наши штыки — это минареты, а наши солдаты — это правоверные», — произнес он тогда с трибуны.

На посту президента Реджеп Эрдоган сделал многое для преодоления исламофобии в мире на фоне терактов и военных конфликтов на Ближнем Востоке. Его слова и действия нашли широкую поддержку среди мусульман. И действительно, лидер Турции неоднократно заставлял считаться с собой за оскорбление веры. Так, в 2023 году Эрдоган заблокировал заявку Швеции на членство в НАТО после сжигания Корана активистами.

«Эти грязные акции в Швеции <…> считаются оскорблением и мусульман и вообще всех людей, всех [человеческих] прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов [Рабочей партии Курдистана] и ждете поддержки по вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не стоит ждать от нас этой поддержки», — пообещал политик.

По мнению физиогномиста Мифф, на фанатичную приверженность вере Эрдогана указывает граница роста волос в области висков. Этот характерный признак свидетельствует о способности к глубокой привязанности в личных отношениях. Действительно, можно заметить, что верность жене, стране и религии являются краеугольным камнем для президента Турции.

Роковая морщина на лбу Реджепа Эрдогана

www.globallookpress.com / Aristidis Vafeiadakis Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Греции 14 мая 2010

Реджеп Эрдоган построил блестящую политическую карьеру, которой редко добиваются люди, не привыкшие рисковать. Однако удача может изменить главе государства, считает эксперт по физиогномике. Так, на лице политика есть особый роковой знак — ярко выраженная глубокая морщина посередине лба.

«Есть у него определенная морщина на лбу, говорящая о том, что ему нужно быть осторожным с высотой и глубиной. В противном случае итог может быть фатальным. Например, ему не стоит одному плавать на лодке или забираться в горы», — предупредила Мифф.

Сегодня Эрдогана, создавшего себе имидж султана, трудно представить на рафтинге или в прыжке с парашютом. Тем не менее, хозяину Босфора и Дарданелл следует быть осторожным в угрозах, исходящих от воды и земли.

Ведь всего за несколько месяцев до президентских выборов в Турции впервые за 84 лет 6 февраля 2023-го произошло самое мощное землетрясение, усугубившее экономическую ситуацию в стране: тогда погибло более 50 тысяч граждан, а еще десятки тысяч пострадавших остались без крова. Этот факт не замедлил отразиться на результатах гонки на пост президента: в этот раз турки менее охотно голосовали за его кандидатуру, чем в 2014-м и 2018-м. К счастью для Эрдогана, чаша весов склонилась в его пользу.