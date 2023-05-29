«Победа Путина»: что западные СМИ пишут об итогах выборов в Турции

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Newsweek: Итоги выборов в Турции стали «победой» Путина

Фото, видео: Reuters / UMIT BEKTAS; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Победа Эрдогана, по мнению некоторых изданий, помешает расширению НАТО.

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентких выборах в Турции вызвала массу критики в западных СМИ.

Некоторые издания — например, Newsweek — открыто называют это «победой Владимира Путина». Так, американский телеканал NBC подчеркнул, что турецкий лидер намерен поддерживать тесные связи с Россией.

А газета New York Times считает, что Эрдогану удалось «отразить величайший политический вызов в своей карьере». Отмечается, что отношения Анкары и Вашингтона по-прежнему будут напряженными.

Также многие СМИ уверены, что теперь глава Турции еще больше укрепит свое влияние в мире — что, в свою очередь, может помешать расширению НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС призвали приостановить вступление Турции в альянс.

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