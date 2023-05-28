Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Эрдогана также поздравили и другие мировые лидеры. Среди них — президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdo An
Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Российский лидер подчеркнул, что победа Эрдогана стала результатом его продолжительной работы и свидетельством поддержки со стороны турецкого народа.
«Победа на выборах стала ‹...› свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Президент также указал, что Москва высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение российско-турецких отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.
Сегодня в Турции состоялся второй тур выборов президента страны. Согласно последним данным, Эрдоган набирает 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней. Его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,93% голосов.
Эрдогана также поздравили с переизбранием на пост главы государства и другие мировые лидеры. Среди них — президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции.
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