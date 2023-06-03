Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Это третий срок Эрдогана на посту главы государства.

Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции

Фото: Reuters / MURAD SEZER

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок.

«Клянусь своей честью и достоинством в присутствии великой турецкой нации и истории, что буду работать изо всех сил, чтобы беспристрастно выполнить свой долг», — сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу после второго тура выборов президента Турции. После обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Отрыв между кандидатами на пост главы государства составил более двух миллионов голосов в пользу первого.

Тема:
Выборы президента Турции 2023
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